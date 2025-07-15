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«Кайрат» вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв словенскую «Олимпию»

«Кайрат» вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв словенскую «Олимпию»
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Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025, в котором встречались «Кайрат» из Казахстана и словенская «Олимпия». Встреча в Алма-Ате завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Жоржинью (пятая минута) и Александр Мрынский (31-я минута).

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 июля 2025, вторник. 18:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
2 : 0
Олимпия Л
Любляна, Словения
1:0 Жоржинью – 5'     2:0 Mrynskiy – 31'    

Первая встреча в Любляне завершилась со счётом 1:1. По сумме двух матчей (3:1) «Кайрат» вышел во второй квалификационный раунд.

В следующей стадии Лиги чемпионов «Кайрат» сыграет с финским клубом «КуПС» или с молдавским «Милсами» (первый матч — 1:0).

По итогам прошлого сезона «Олимпия» стала чемпионом Словении, заработав 74 очка. В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана «Кайрат» располагается на втором месте в турнирной таблице (36 очков). В составе казахстанской команды выступают ранее игравшие в РПЛ Егор Сорокин, Александр Мартынович и Дан Глейзер.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА
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