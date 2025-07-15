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Кирьяков: в «Зените» делают всё для золотых медалей — переносят 100-летие, не жалеют денег

Кирьяков: в «Зените» делают всё для золотых медалей — переносят 100-летие, не жалеют денег
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Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков считает, что петербургский «Зенит» будет фаворитом предстоящего сезона МИР РПЛ.

«Зенит» однозначно будет фаворитом предстоящего сезона. Видно, как отреагировало руководство клуба на результат предыдущего сезона. Перенесли празднование 100-летия специально на следующий год. Не жалеют денег, чтобы усилиться. В «Зените» всё делают, чтобы в следующем чемпионате вернуть себе золотые медали.

Понятно, что будет непросто. Мы видим по последним двум сезонам — всё было сложно. Конкуренты подтягиваются. «Динамо» с назначением Карпина даёт всем это понять. И игры товарищеские говорят о том, что «Динамо» будет серьёзно настроено, чтобы дать бой не только «Зениту», но и «Краснодару». Посмотрим, что будет со «Спартаком». В этом плане есть определённые сомнения. Думаю, что «Локомотив» не выдержит. По заключительной части чемпионата видно, что они не перенесут настроя, чтобы хотя бы влезть и побороться за тройку. Думаю, ЦСКА с новым тренером составят конкуренцию. Нас ждёт интересная борьба. В плане интриги предстоящий чемпионат будет посильнее, чем предыдущий», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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