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«Ливерпулю» придётся заплатить более £ 116 млн за возможный переход Исака — ESPN

«Ливерпулю» придётся заплатить более £ 116 млн за возможный переход Исака — ESPN
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«Ливерпуль» связался с «Ньюкаслом» с целью узнать детали возможного перехода нападающего Александера Исака. При этом «красные» не делали официального предложения по футболисту сборной Швеции. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «сороки» не хотят продавать Исака. Подчёркивается, что, скорее всего, «Ньюкасл» согласится продать нападающего, если «Ливерпуль» заплатит за него более £ 116 млн — сумму, которую они потратили на приобретение атакующего полузащитника Флориана Вирца.

В минувшем сезоне швед принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Действующий контракт шведа с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал оценивает трансферную стоимость Александера в € 120 млн.

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