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«Москвич» стал официальным спонсором «Спартака»

«Москвич» стал официальным спонсором «Спартака»
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Автомобильный бренд «Москвич» стал официальным спонсором московского «Спартака», сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Спартак» Москва и автомобильный бренд «Москвич» заключили партнёрское соглашение. В сезоне-2025/2026 логотип «Москвича» украсит игровую форму красно-белых, символизируя союз двух легендарных брендов, чья история неразрывно связана со столицей.

Сотрудничество под слоганом «Мы в одной команде» предполагает не только визуальное присутствие бренда на игровой форме команды и на стадионе «Лукойл Арена», но и практическую поддержку клуба: «Спартаку» уже переданы 45 автомобилей «Москвич». Это компактные кроссоверы «Москвич 3», динамичные седаны «Москвич 6», а также долгожданная новинка — флагманский «Москвич 8», продажи которого начнутся в ближайшее время.

Партнёрство стало возможным при содействии Правительства Москвы и лично Мэра города Сергея Собянина, который высоко оценил перспективы объединения усилий двух брендов, олицетворяющих богатое наследие и современное развитие столицы», — говорится в сообщении.

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