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Сергей Кирьяков назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство

Сергей Кирьяков назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
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Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков рассказал, кто будет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Надеюсь, что главным соперником «Зенита» будет «Динамо». Понятно, что большого внимания не стоит уделять результатам в товарищеских матчах, но сейчас для Карпина это шанс. Он, наконец, возглавил топ-клуб, а не «Ростов», у которого постоянно были определённые проблемы.

В «Динамо» всё в порядке. Под него всё строится. Ему дают карт-бланш. Но с надеждой, что в предстоящем сезоне он должен доказать свою состоятельность как большой тренер. Я не умаляю достоинств «Краснодара» и ЦСКА, которые, наверное, тоже будут навязывать борьбу. Но главным конкурентом у «Зенита» будет «Динамо», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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