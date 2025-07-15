Голкипер Марко Бизот перешёл из «Бреста» в «Астон Виллу»

Вратарь Марко Бизот перешёл в «Астон Виллу» из «Бреста». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба. О сроке действия трудового договора игрока с командой из Бирмингема не уточняется.

Футболист является воспитанником «Аякса», на взрослом уровне он выступал за «Камбюр», «Гронинген», «Генк» и «АЗ Алкмар». В 41 матче прошедшего клубного сезона Бизот пропустил 68 голов и 12 раз сыграл «всухую».

Марко Бизот выступал за «Брест» с 2021 года, за этот период он принял участие в 148 матчах, пропустил 213 голов и отыграл 40 раз «всухую». По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 3 млн.