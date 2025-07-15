Сафонов признался, что тяжело перенёс поражение «ПСЖ» от «Челси» в финале клубного ЧМ

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о разгромном поражении команды от лондонского «Челси» в финале клубного чемпионата мира.

«ПСЖ» уступил «Челси» со счётом 0:3 и упустил возможность выиграть пятый трофей в сезоне.

«Завершать турнир поражением в финале — всегда тяжело. Честно говоря, за последний год я уже успел подзабыть, что такое горечь поражения. Тем не менее даже из негативного опыта важно извлекать уроки.

Надеюсь, это поражение станет для нас напоминанием о том, что победы не приходят сами собой — за ними стоит ежедневная работа. Каждый матч требует полной отдачи. Важно не забывать, сколько труда вложено в каждый результат, и продолжать держать ту высокую планку, которую мы задали в этом сезоне», — написал Сафонов в телеграм-канале.