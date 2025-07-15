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Сафонов признался, что тяжело перенёс поражение «ПСЖ» от «Челси» в финале клубного ЧМ

Сафонов признался, что тяжело перенёс поражение «ПСЖ» от «Челси» в финале клубного ЧМ
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о разгромном поражении команды от лондонского «Челси» в финале клубного чемпионата мира.

«ПСЖ» уступил «Челси» со счётом 0:3 и упустил возможность выиграть пятый трофей в сезоне.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Завершать турнир поражением в финале — всегда тяжело. Честно говоря, за последний год я уже успел подзабыть, что такое горечь поражения. Тем не менее даже из негативного опыта важно извлекать уроки.
Надеюсь, это поражение станет для нас напоминанием о том, что победы не приходят сами собой — за ними стоит ежедневная работа. Каждый матч требует полной отдачи. Важно не забывать, сколько труда вложено в каждый результат, и продолжать держать ту высокую планку, которую мы задали в этом сезоне», — написал Сафонов в телеграм-канале.

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