Сафонов признался, что тяжело перенёс поражение «ПСЖ» от «Челси» в финале клубного ЧМ

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о разгромном поражении команды от лондонского «Челси» в финале клубного чемпионата мира.
«ПСЖ» уступил «Челси» со счётом 0:3 и упустил возможность выиграть пятый трофей в сезоне.
«Завершать турнир поражением в финале — всегда тяжело. Честно говоря, за последний год я уже успел подзабыть, что такое горечь поражения. Тем не менее даже из негативного опыта важно извлекать уроки.
Надеюсь, это поражение станет для нас напоминанием о том, что победы не приходят сами собой — за ними стоит ежедневная работа. Каждый матч требует полной отдачи. Важно не забывать, сколько труда вложено в каждый результат, и продолжать держать ту высокую планку, которую мы задали в этом сезоне», — написал Сафонов в телеграм-канале.
- 15 июля 2025
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