«Локомотив» объявил о возвращении в клуб Монтеса после триумфа на Золотом кубке КОНКАКАФ

Пресс-служба «Локомотива» в телеграм-канале объявила о возвращении в клуб защитника Сесара Монтеса, выступавшего в составе сборной Мексики на Золотом кубке КОНКАКАФ. В финале этого соревнования мексиканская национальная команда победила сборную США со счётом 2:1.

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

«Чемпион — на базе. С возвращением, Сесар!» — написано в сообщении железнодорожников.

В минувшем сезоне Монтес принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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