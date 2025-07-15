Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Перу — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов оценил свой первый сезон в «ПСЖ»

Матвей Сафонов оценил свой первый сезон в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов оценил своё выступление за французскую команду в первом сезоне в Европе.

Сафонову 26 лет, в минувшем сезоне он провёл за «ПСЖ» 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и семь раз сыграл «на ноль». Россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также серебряным призёром клубного чемпионата мира.

«Это был отличный первый сезон в Европе: трофеи, яркие эмоции, новые знакомства и колоссальный опыт.
Конечно, хочется получать больше игрового времени — и это как раз то, на что я сам могу влиять своей работой.

Несмотря на предстоящий отпуск, мысленно я уже готовлюсь к новому сезону, а через пару недель вернусь и продолжу работу на поле.

Моё американское приключение подошло к концу. Впереди — небольшой отдых, который хочу провести рядом с близкими. После месяца вдали от родных особенно ощущаешь, как важно побыть там, где по-настоящему спокойно и хорошо.

В ближайшие дни — дорога почти в сутки и джетлаг. Говорят, путь домой даётся тяжелее. Проверим. Обязательно поделюсь впечатлениями, как только восстановлюсь и вернусь в привычный ритм», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Материалы по теме
Сафонов признался, что тяжело перенёс поражение «ПСЖ» от «Челси» в финале клубного ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android