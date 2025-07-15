Матвей Сафонов оценил свой первый сезон в «ПСЖ»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов оценил своё выступление за французскую команду в первом сезоне в Европе.

Сафонову 26 лет, в минувшем сезоне он провёл за «ПСЖ» 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и семь раз сыграл «на ноль». Россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также серебряным призёром клубного чемпионата мира.

«Это был отличный первый сезон в Европе: трофеи, яркие эмоции, новые знакомства и колоссальный опыт.

Конечно, хочется получать больше игрового времени — и это как раз то, на что я сам могу влиять своей работой.

Несмотря на предстоящий отпуск, мысленно я уже готовлюсь к новому сезону, а через пару недель вернусь и продолжу работу на поле.

Моё американское приключение подошло к концу. Впереди — небольшой отдых, который хочу провести рядом с близкими. После месяца вдали от родных особенно ощущаешь, как важно побыть там, где по-настоящему спокойно и хорошо.

В ближайшие дни — дорога почти в сутки и джетлаг. Говорят, путь домой даётся тяжелее. Проверим. Обязательно поделюсь впечатлениями, как только восстановлюсь и вернусь в привычный ритм», — написал Сафонов в телеграм-канале.