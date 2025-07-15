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Таранов: Файзуллаева не стоит удерживать, иначе будет пользы, как от козла молока

Таранов: Файзуллаева не стоит удерживать, иначе будет пользы, как от козла молока
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Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о возможном уходе полузащитника Аббосбека Файзуллаева из команды.

«Что касается возможного ухода Файзуллаева из ЦСКА, я всегда придерживаюсь фундаментального мнения: если сам футболист не хочет оставаться в клубе, нечего его удерживать. Пользы от него будет, как от козла молока. Если он хочет уйти, а ЦСКА может выручить неплохую сумму, надо отпускать. Не стоит оценивать поступок со стороны Файзуллаева по непродлению контракта, ведь это профессиональный футбол. Сегодня ты уходишь в другую команду, а завтра тебя могут выгнать», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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