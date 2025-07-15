«Селтик» показал гостевую форму на сезон-2025/2026

«Селтик» на своём официальном сайте опубликовал изображения новой гостевой формы, в которой коллектив из Глазго будет выступать в сезоне-2025/2026.

Фото: celticfc.com

Форма вдохновлена дизайном спортивной экипировки 1990-х. Футболка выполнена в чёрном цвете и дополнена тонкими поперечными ярко-зелёными полосками. Эмблема коллектива, технического и титульного спонсора также зелёного цвета. Комплект формы включает в себя чёрные шорты и гетры — эти элементы экипировки тоже дополнены зелёными вставками.

По итогам прошедшего сезона «Селтик» в 55-й раз в истории стал чемпионом Шотландии, а также взял свой 22-й Кубок лиги.