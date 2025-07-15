«Интер» может купить полузащитника «Баварии» за € 25-30 млн — Альтшеффль

«Интер» проявляет интерес к 30-летнему полузащитнику «Баварии» Жоау Пальиньи. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Тоби Альтшеффля в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенский клуб готов продать португальского футболиста за сумму в размере € 25-30 млн.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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