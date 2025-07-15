«Барселона» готова расстаться с одним из старожилов команды — Marca

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на 33-летнего полузащитника Ориоля Ромеу, проведшего минувший сезон в «Жироне» на правах аренды. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб не намерен продлевать контракт с футболистом, заканчивающийся в 2026 году. Кроме того, не исключено, что сине-гранатовые могут досрочно разорвать трудовое соглашение с Ромеу. При этом на 33-летнего игрока рассчитывает главный тренер «Жироны» Мичел Санчес.

Ромеу находится в системе «Барселоны» с 2004 года. В 2011 году испанец перешёл в «Челси», затем играл за «Саутгемптон», «Жирону», а в 2023 году вернулся в каталонский клуб. В составе основной команды «блауграны» он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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