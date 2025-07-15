Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Перу — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» готова расстаться с одним из старожилов команды — Marca

«Барселона» готова расстаться с одним из старожилов команды — Marca
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на 33-летнего полузащитника Ориоля Ромеу, проведшего минувший сезон в «Жироне» на правах аренды. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб не намерен продлевать контракт с футболистом, заканчивающийся в 2026 году. Кроме того, не исключено, что сине-гранатовые могут досрочно разорвать трудовое соглашение с Ромеу. При этом на 33-летнего игрока рассчитывает главный тренер «Жироны» Мичел Санчес.

Ромеу находится в системе «Барселоны» с 2004 года. В 2011 году испанец перешёл в «Челси», затем играл за «Саутгемптон», «Жирону», а в 2023 году вернулся в каталонский клуб. В составе основной команды «блауграны» он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Ориоль Ромеу Подробнее
Материалы по теме
«Барселона» намерена вступить в переговоры по трансферу вингера «Баварии» — El Chiringuito

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android