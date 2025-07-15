Генич высказался о совмещении Карпина в сборной России и в «Динамо», вспомнив Раньери

Комментатор Константин Генич оценил совмещение Валерием Карпиным постов главного тренера в сборной России и в московском «Динамо», приведя в пример рассказ Клаудио Раньери о том, почему он отказался возглавить команду Италии из-за «Ромы».

Раньери признался, что отказался совмещать работу главным тренером «Ромы» и сборной Италии, так как «не может работать на двух работах».

«Существует и вот такое мнение. Только давайте без ругани. Это ведь просто мнение», — написал Генич в телеграм-канале.

13 июня 2025 года было объявлено о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо». В сборной России специалист работает с лета 2021-го. Ранее сообщалось, что РФС одобрил совмещение постов главным тренером в клубе и в сборной до возвращения национальной команды к официальным соревнованиям.