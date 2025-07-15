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Марти Сифуэнтес стал новым главным тренером «Лестер Сити»

Марти Сифуэнтес стал новым главным тренером «Лестер Сити»
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«Лестер Сити» на официальном сайте объявил о назначении Марти Сифуэнтеса на пост главного тренера команды.

Специалист подписал с «лисами» трудовой договор, срок которого рассчитан на три года. До этого тренер работал в «Куинз Парк Рейнджерс», «Хаммарбю» и других командах.

Ранее коллектив возглавлял Руд ван Нистелрой. По итогам сезона-2024/2025 английской Премьер-лиги «Лестер Сити» занял 18-е место в турнирной таблице и вылетел в Чемпионшип.

Новый розыгрыш Чемпионшипа стартует для коллектива из графства Лестершир 10 августа. В этой игре команда встретится с «Шеффилд Уэнсдей» на домашнем стадионе «Кинг Пауэр».

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