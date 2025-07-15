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Таранов: Челестини не зарекомендовал себя в ЦСКА, хоть и выиграв Суперкубок России

Таранов: Челестини не зарекомендовал себя в ЦСКА, хоть и выиграв Суперкубок России
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Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов считает, что новый главный тренер красно-синих Фабио Челестини ещё не зарекомендовал себя, несмотря на победу в Суперкубке России. Армейцы объявили о назначении швейцарского специалиста 20 июня.

«Я бы не сказал, что Челестини зарекомендовал себя в ЦСКА, хоть и выиграв Суперкубок России. Это победа — на багаже Николича. Только время покажет, удастся ли Челестини реализовать свои задумки в ЦСКА. Но ЦСКА сохранил костяк команды и пытается усилиться, поэтому я ожидаю от команды самых высоких ожиданий. Судя по последним нарезкам с тренировок ЦСКА, Челестини — хороший специалист, который может достигать самых высоких задач», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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