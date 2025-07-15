Диас недоволен нежеланием «Ливерпуля» продавать его, клуб сделает это за £ 70 млн — TBR

Крайний нападающий «Ливерпуля» Луис Диас недоволен нежеланием клуба продавать его. Ранее мерсисайдцы отклонили предложение «Баварии» по колумбийскому футболисту на £ 58,5 млн. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, действующий чемпион Англии готов продать 28-летнего вингера, но за сумму не менее чем в £ 70 млн. Подчёркивается, что клуб находится в выигрышном положении, поскольку контракт с Диасом рассчитан до 2027 года. При этом «красные» не собираются предлагать ему новое трудовое соглашение.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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