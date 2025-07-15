«Фиорентина» объявила о переходе швейцарского защитника из системы «Барселоны»

Швейцарский защитник Эман Кошпо перешёл из системы «Барселоны» в «Фиорентину», сообщается на сайте клуба.

Срок соглашения с 18-летним футболистом не уточняется.

Кошпо начал карьеру в академиях швейцарских «Арау» и «Грассхоппер», в 2023 году присоединился к «Ла Масии». В прошлом сезоне он помог «Барселоне» выиграть Молодёжную лигу УЕФА. Эман также провёл 10 матчей за сборную Швейцарии до 18 лет.

Кошпо имеет боснийские корни, он не играл в матчах за основной состав «Барселоны».

В прошлом сезоне «Фиорентина» заняла шестое место в таблице чемпионата Италии, набрав 65 очков в 38 турах и уступив чемпиону — «Наполи» — 17 очков.