«Фиорентина» объявила о переходе швейцарского защитника из системы «Барселоны»

Швейцарский защитник Эман Кошпо перешёл из системы «Барселоны» в «Фиорентину», сообщается на сайте клуба.
Срок соглашения с 18-летним футболистом не уточняется.
Кошпо начал карьеру в академиях швейцарских «Арау» и «Грассхоппер», в 2023 году присоединился к «Ла Масии». В прошлом сезоне он помог «Барселоне» выиграть Молодёжную лигу УЕФА. Эман также провёл 10 матчей за сборную Швейцарии до 18 лет.
Кошпо имеет боснийские корни, он не играл в матчах за основной состав «Барселоны».
В прошлом сезоне «Фиорентина» заняла шестое место в таблице чемпионата Италии, набрав 65 очков в 38 турах и уступив чемпиону — «Наполи» — 17 очков.