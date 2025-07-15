16 июля Беллингему сделают операцию, из-за которой он пропустит 10-12 недель — ESPN

В среду, 16 июля, атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем будет прооперирован в Лондоне. Футболист перенесёт операцию на левом плече. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Беллингему потребуется 10-12 недель на восстановление.

Полузащитник «сливочных» травмировал плечо во время матча с «Райо Вальекано» в ноябре 2023 года. После этого Беллингем выбрал план реабилитации, который позволил ему не делать операцию сразу и продолжить выступать за «Реал».

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме Беллингем рассказал о состоянии Трента после новости о гибели Жоты

Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу: