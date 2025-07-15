Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Перу — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий Карлос Боргес переходит из «Аякса» в «Брюгге» — Романо

Нападающий Карлос Боргес переходит из «Аякса» в «Брюгге» — Романо
Комментарии

Нападающий «Аякса» Карлос Боргес близок к переходу в «Брюгге». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, сделка близка к завершению, её стоимость оценивается в € 8,5 млн. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование перед переходом в свою новую команду. Отмечается, что у футболиста были предложения из Англии, Шотландии и Италии.

В прошлом сезоне Боргес выступал за «Вулверхэмптон» на правах аренды. В 17 матчах клубного сезона Карлос отдал одну голевую передачу. Футболист является воспитанником лиссабонского «Спортинга» и «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Официально
«Кристал Пэлас» объявил о трансфере Борны Сосы из «Аякса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android