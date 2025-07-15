Нападающий Карлос Боргес переходит из «Аякса» в «Брюгге» — Романо

Нападающий «Аякса» Карлос Боргес близок к переходу в «Брюгге». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, сделка близка к завершению, её стоимость оценивается в € 8,5 млн. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование перед переходом в свою новую команду. Отмечается, что у футболиста были предложения из Англии, Шотландии и Италии.

В прошлом сезоне Боргес выступал за «Вулверхэмптон» на правах аренды. В 17 матчах клубного сезона Карлос отдал одну голевую передачу. Футболист является воспитанником лиссабонского «Спортинга» и «Манчестер Сити».