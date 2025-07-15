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«Белого дыма пока нет». «Спартак» вернулся к переговорам с «Твенте» по Влапу — Tubantia

«Белого дыма пока нет». «Спартак» вернулся к переговорам с «Твенте» по Влапу — Tubantia
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«Спартак» возобновил переговоры с «Твенте» по возможному переходу атакующего полузащитника Михела Влапа. Об этом сообщает Tubantia. Ранее источник отмечал, что красно-белые приостановили обсуждение трансфера футболиста до понедельника, 14 июля.

«Белого дыма пока нет», — сказал Tubantia технический директор «Твенте» Ян Стройер.

Влап выступает в составе нидерландского клуба с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 162 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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Как появился «Спартак»:

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