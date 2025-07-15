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FR: «Челси» заработал € 114,6 млн за клубный ЧМ, «ПСЖ» — € 106,9 млн, «Реал» — € 82,5 млн

FR: «Челси» заработал € 114,6 млн за клубный ЧМ, «ПСЖ» — € 106,9 млн, «Реал» — € 82,5 млн
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«Челси» пополнил бюджет клуба на € 114,6 млн после выступления на клубном чемпионате мира, где «синие» стали победителями данного соревнования. На второй строчке расположился «ПСЖ», заработавший € 106,9 млн. В финале французский гранд проиграл лондонскому клубу со счётом 0:3. Об этом сообщает аккаунт Football Rankings в соцсети Х (ранее Twitter).

Топ-10 клубов по уровню заработка на клубном чемпионате мира — 2025:

  1. «Челси» — € 114,6 млн
  2. «ПСЖ» — € 106,9 млн
  3. Мадридский «Реал» — € 82,5 млн
  4. «Флуминенсе» — € 60,8 млн
  5. «Бавария» — € 58,2 млн
  6. Дортмундская «Боруссия» — € 52,3 млн
  7. «Манчестер Сити» — € 51,7 млн
  8. «Палмейрас» — € 49,8 млн
  9. «Интер» — € 36,8 млн
  10. «Аль-Хиляль» — € 34,2 млн
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