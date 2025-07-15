FR: «Челси» заработал € 114,6 млн за клубный ЧМ, «ПСЖ» — € 106,9 млн, «Реал» — € 82,5 млн

«Челси» пополнил бюджет клуба на € 114,6 млн после выступления на клубном чемпионате мира, где «синие» стали победителями данного соревнования. На второй строчке расположился «ПСЖ», заработавший € 106,9 млн. В финале французский гранд проиграл лондонскому клубу со счётом 0:3. Об этом сообщает аккаунт Football Rankings в соцсети Х (ранее Twitter).

Топ-10 клубов по уровню заработка на клубном чемпионате мира — 2025:

«Челси» — € 114,6 млн «ПСЖ» — € 106,9 млн Мадридский «Реал» — € 82,5 млн «Флуминенсе» — € 60,8 млн «Бавария» — € 58,2 млн Дортмундская «Боруссия» — € 52,3 млн «Манчестер Сити» — € 51,7 млн «Палмейрас» — € 49,8 млн «Интер» — € 36,8 млн «Аль-Хиляль» — € 34,2 млн

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: