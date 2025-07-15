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Хачатрян опроверг интерес лондонского «Арсенала» к Сперцяну

Хачатрян опроверг интерес лондонского «Арсенала» к Сперцяну
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Лондонский «Арсенал» не интересуется армянским полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, сообщил журналист Грач Хачатрян на странице в социальной сети Х.

Хачатрян отметил, что все слухи об интересе «канониров» к 25-летнему Сперцяну являются ложью.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне РПЛ Эдуард принял участие в 28 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость армянского футболиста составляет € 25 млн.

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