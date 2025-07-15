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Marca опубликовала рейтинг клубов по уровню доходов от спонсоров на футболках

Marca опубликовала рейтинг клубов по уровню доходов от спонсоров на футболках
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Сайт Marca показал рейтинг клубов, составленный на основе доходов от спонсоров, логотипы которых размещены на игровых футболках. Список составлен на основе показателей доходов от технического и титульного спонсора, а также от спонсоров, логотипы которых находятся на рукавах. В топ-10 включены следующие команды:

«Реал» Мадрид (€ 120 млн — от технического спонсора за сезон, € 70 млн — от титульного спонсора, € 70 — млн от лого спонсоров на рукавах);

«Манчестер Сити» (€ 115 млн, € 74 млн, € 21,5 млн);

«Манчестер Юнайтед» (€ 105 млн, € 70 млн, € 25 млн);

«Барселона» (€ 105 млн, € 70 млн, € 8 млн);

«ПСЖ» (€ 90 млн, € 70 млн, € 10 млн);

«Арсенал» (€ 71 млн, € 58,5 млн, € 12 млн);

«Бавария» (€ 60 млн, € 50 млн, € 12 млн);

«Ливерпуль» (€ 58,5 млн, € 35 млн, € 9 млн);

«Боруссия» Дортмунд (€ 40 млн, € 34 млн, € 25 млн).

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