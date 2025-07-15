Marca опубликовала рейтинг клубов по уровню доходов от спонсоров на футболках

Сайт Marca показал рейтинг клубов, составленный на основе доходов от спонсоров, логотипы которых размещены на игровых футболках. Список составлен на основе показателей доходов от технического и титульного спонсора, а также от спонсоров, логотипы которых находятся на рукавах. В топ-10 включены следующие команды:

«Реал» Мадрид (€ 120 млн — от технического спонсора за сезон, € 70 млн — от титульного спонсора, € 70 — млн от лого спонсоров на рукавах);

«Манчестер Сити» (€ 115 млн, € 74 млн, € 21,5 млн);

«Манчестер Юнайтед» (€ 105 млн, € 70 млн, € 25 млн);

«Барселона» (€ 105 млн, € 70 млн, € 8 млн);

«ПСЖ» (€ 90 млн, € 70 млн, € 10 млн);

«Арсенал» (€ 71 млн, € 58,5 млн, € 12 млн);

«Бавария» (€ 60 млн, € 50 млн, € 12 млн);

«Ливерпуль» (€ 58,5 млн, € 35 млн, € 9 млн);

«Боруссия» Дортмунд (€ 40 млн, € 34 млн, € 25 млн).