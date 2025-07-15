«Первый день школы». Де Брёйне опубликовал фото первого тренировочного дня в «Наполи»

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне на странице в соцсети Х выложил фотографии с первого дня тренировок в «Наполи».

Фото: Социальные сети Кевина Де Брёйне

Фото: Социальные сети Кевина Де Брёйне

«Первый день школы», — подписал публикацию бельгиец.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что трудовое соглашение «Наполи» с Де Брёйне рассчитано на три года. 33-летний хавбек будет зарабатывать € 5 млн в год.

В минувшем сезоне Де Брёйне отметился шестью голами и восемью результативными передачами в 40 матчах за английский «Манчестер Сити». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

По итогам прошлого сезона «Наполи» стал чемпионом Италии.