Игроки «Челси» получили по £ 350 тыс. за победу на клубном ЧМ — The Telegraph

Каждому футболисту «Челси» заплатят по £ 350 тыс. (€ 402 тыс.) в качестве бонуса за победу команды на клубном чемпионате мира. Об этом сообщает Transfer News Live со ссылкой на The Telegraph.

Ранее появилась информация, что «синие» заработали € 114,6 млн за выигрыш трофея данного турнира.

В финальном матче соревнования лондонский клуб разгромил «ПСЖ» со счётом 3:0. В составе «Челси» голами отметились атакующий полузащитник Коул Палмер, оформивший дубль, а также нападающий Жоао Педро.

Следующий клубный чемпионат мира запланирован на 2029 год. Ранее СМИ сообщали, что одним из его участников станет «ПСЖ» на правах победителя Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Сколько зарабатывают футболисты: