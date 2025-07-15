«Атлетико» объявил о трансфере Альмады. СМИ писали, что «Зенит» предлагал € 35 млн за него

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о трансфере 24-летнего полузащитника Тьяго Альмады из «Ботафого».

В заявлении «матрасников» указано, что аргентинский футболист отправится в Мадрид для прохождения медицинского обследования, после чего он подпишет контракт.

Ранее издание Record сообщило, что санкт-петербургский «Зенит» предлагал «Ботафого» € 35 млн за Альмаду.

Полузащитник является игроком бразильского клуба с лета 2024 года. Зимой 2025 года Альмада перешёл в «Лион» на правах аренды. За этот период он забил два гола и сделал пять результативных передач в 20 матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.