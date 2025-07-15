Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Перу — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лидс Юнайтед» близок к покупке хавбека «Ньюкасл Юнайтед» Лонгстаффа — Романо

«Лидс Юнайтед» близок к покупке хавбека «Ньюкасл Юнайтед» Лонгстаффа — Романо
Комментарии

«Лидс Юнайтед» согласовал трансфер полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Шона Лонгстаффа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, сделка будет закрыта в ближайшее время.

В 32 матчах прошедшего клубного сезона хавбек отдал одну результативную передачу. Футболист является воспитанником клуба из графства Тайн-энд-Уир, в рамках аренды он ранее выступал за «Килмарнок» и «Блэкпул».

По итогам прошлого сезона «Лидс Юнайтед» стал победителем Чемпионшипа со 100 очками и напрямую вышел в английскую Премьер-лигу. «Ньюкасл Юнайтед» в прошедшем розыгрыше высшего дивизиона занял пятое место.

Материалы по теме
Официально
Защитник «Вольфсбурга» Себастиан Борнау перешёл в «Лидс Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android