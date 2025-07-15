«Лидс Юнайтед» близок к покупке хавбека «Ньюкасл Юнайтед» Лонгстаффа — Романо

«Лидс Юнайтед» согласовал трансфер полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Шона Лонгстаффа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, сделка будет закрыта в ближайшее время.

В 32 матчах прошедшего клубного сезона хавбек отдал одну результативную передачу. Футболист является воспитанником клуба из графства Тайн-энд-Уир, в рамках аренды он ранее выступал за «Килмарнок» и «Блэкпул».

По итогам прошлого сезона «Лидс Юнайтед» стал победителем Чемпионшипа со 100 очками и напрямую вышел в английскую Премьер-лигу. «Ньюкасл Юнайтед» в прошедшем розыгрыше высшего дивизиона занял пятое место.