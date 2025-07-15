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Журналист COPE: уход Винисиуса из «Реала» не станет драмой для клуба

Журналист COPE: уход Винисиуса из «Реала» не станет драмой для клуба
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Журналист COPE Роберто Моралес прокомментировал ситуацию с тем, что мадридский «Реал» по-прежнему не продлил контракт с нападающим Винисиусом Жуниором.

«На момент, когда Винисиус чувствовал себя обладателем «Золотого мяча», почти не оставалось сомнений, что именно он владеет инициативой в вопросе продления контракта, может требовать выполнения ряда условий.

Но теперь ситуация другая. Спад Винисиуса в минувшем сезоне заставляет «Реал» сконцентрироваться на прогрессе Мбаппе. Теперь «Реал» должен быть тем, кто управляет временем, диктует условия.

Уход Винисиуса не стал бы считаться таким драматичным, как это было бы два года назад. В нынешней ситуации уход Винисиуса не стал бы для клуба неудачей», — сказал Моралес.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

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