Игрок «Алавеса» Моуриньо отказался переезжать в Россию, им интересовался «Спартак» — Лугт

Центральный защитник «Алавеса» Сантьяго Моуриньо отклонил предложение от одного из российских клубов. В 23-летнем футболисте заинтересована «Рома», а также неназванная команда из Бразилии. Об этом сообщает журналист Уриэль Лугт в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее появилась информация, что Моуриньо может перейти в московский «Спартак». Также сообщалось об интересе со стороны столичного «Динамо».

Защитник перешёл в «Алавес» из мадридского «Атлетико» летом 2024 года. В минувшем сезоне Моуриньо принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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