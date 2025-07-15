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Карлуш Кейруш стал главным тренером сборной Омана

Карлуш Кейруш стал главным тренером сборной Омана
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Бывший тренер сборной Катара Карлуш Кейруш возглавил национальную команду Омана. Об этом сообщается в официальном аккаунте Футбольной ассоциации этой страны в соцсети X.

Ранее специалист возглавлял сборные Ирана, Египта, Колумбии, Португалии, ЮАР и ОАЭ. На клубном уровне тренер работал в мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» (в роли ассистента), лиссабонском «Спортинге» и ряде других команд.

Сборная Омана заняла четвёртое место в отборочной группе в рамках третьего раунда квалификации на чемпионат мира — 2026 и вышла в следующий этап. Ранее эта национальная команда никогда не играла в финальном турнире мирового первенства.

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