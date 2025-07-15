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«Краснодар» объявил, сколько болельщиков посетили презентацию сезона на домашнем стадионе

«Краснодар» объявил, сколько болельщиков посетили презентацию сезона на домашнем стадионе
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Более 12 тыс. болельщиков посетили презентацию сезона-2025/2026 на стадионе «Краснодара», сообщается в телеграм-канале клуба.

Сегодня, 15 июля, «Краснодар» на домашнем стадионе провёл мероприятие, в рамках которого чествовали чемпионов МИР РПЛ-2024/2025, презентовали новичков команды, показа коллекции формы и экипировки нового сезона, а также прошли выступления группы «Градусы».

«Сразу к главному контенту! Чествование чемпионов! 12 747 горожан пришли увидеть это воочию. Вы — невероятные!» — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля.

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