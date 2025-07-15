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«МЮ» сделал предложение «Астон Вилле» по Мартинесу, стороны ведут переговоры — Эдуль

«МЮ» сделал предложение «Астон Вилле» по Мартинесу, стороны ведут переговоры — Эдуль
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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Астон Вилле» по трансферу 32-летнего вратаря Эмилиано Мартинеса. Об этом сообщает Goal со ссылкой на журналиста Гастона Эдуля в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, подписание чемпиона мира в составе сборной Аргентины является главным приоритетом для «красных дьяволов». В переходе голкипера заинтересован лично главный тренер манкунианцев Рубен Аморим. Несмотря на наличие переговоров, окончательное соглашение не достигнуто.

В минувшем сезоне Мартинес принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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