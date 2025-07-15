Экс-игрок ЦСКА Гбамен близок к переходу в «Метц» — Footmercato

Полузащитник Жан-Филипп Гбамен в ближайшее время присоединится к «Метцу» в качестве свободного агента. Об этом сообщает Footmercato.

Отмечается, что футболист уже прошёл медицинское обследование. Ранее он выступал за «Ланс», «Майнц», «Эвертон», ЦСКА, «Трабзонспор», «Дюнкерк», «Нант» и «Цюрих», который покинул этим летом по окончании действия трудового договора. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека составляет € 2 млн. Помимо этого, футболист также выступает за национальную команду Кот-д'Ивуара.

По итогам прошлого сезона «Метц» занял третье место в турнирной таблице Лиги 2 и через плей-офф вышел в Лигу 1.