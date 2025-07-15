Стало известно условие, при котором «Спартак» сделает предложение «Алавесу» по Моуриньо

Четыре клуба заинтересованы в 23-летнем центральном защитнике «Алавеса» Сантьяго Моуриньо. Среди этих команд называются московский «Спартак», «Гремио», «Олимпиакос» и «Рома». Однако ни одна из них не сделала официального предложения по уругвайскому игроку. Об этом сообщает журналист Родри Васкес в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, российский гранд готов сделать предложение «Алавесу» по трансферу Моуриньо при условии, что защитник проявит заинтересованность в переходе в стан красно-белых. Подчёркивается, что футболист намерен подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни.

Защитник перешёл в «Алавес» из мадридского «Атлетико» летом 2024 года. В минувшем сезоне Моуриньо принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Как появился «Спартак»: