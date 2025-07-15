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Соболев отреагировал на слова чемпиона России, что он уйдёт из футбола в киберспорт

Соболев отреагировал на слова чемпиона России, что он уйдёт из футбола в киберспорт
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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев прокомментировал слова чемпиона России в составе «Рубина» Алексея Попова, который считает, что форварду всё равно на футбол и он уйдёт в киберспорт.

Ранее Попов заявил Legalbet, что Соболеву всё равно на футбол и он уйдёт в киберспорт из-за любви к компьютерным играм.

«Это шедевр! Слов нет, одни эмоции», — написал Соболев в телеграм-канале.

В минувшем сезоне Соболев принял участие в 32 матчах в составе «Зенита», где отметился семью голами и тремя результативными передачами. Он пополнил состав петербургской команды прошлым летом, перейдя из «Спартака».

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