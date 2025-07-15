«Наполи» отказался от трансфера Нуньеса из-за высокой стоимости и подпишет Лукку — Романо

«Наполи» проинформировал «Ливерпуль» об отказе от сделки по покупке центрального нападающего мерсисайдцев Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По сведениям источника, в неаполитанском клубе приняли решение подписать Лоренцо Лукку из «Удинезе» в качестве нового форварда, несмотря на готовность Нуньеса переехать в Италию. Подчёркивается, что в «Наполи» посчитали стоимость трансфера уругвайца слишком высокой.

В услугах Нуньеса заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

Ранее СМИ сообщали, что действующий чемпион Италии предложил «Ливерпулю» € 54,5 млн за переход Нуньеса.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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