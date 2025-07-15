Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 15 июля

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Во вторник, 15 июля, состоялись 12 ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты Лиги чемпионов УЕФА 15 июля:

«Кайрат» (Казахстан) — «Олимпия» (Словения) — 2:0 (первый матч — 1:1);

«Линкольн» (Гибралтар) — «Викингур» (Фарерские острова) — 1:0 (3:2);

«Мальмё» (Швеция) — «Иберия 1999» (Грузия) — 3:1 (3:1);

«Милсами» (Молдавия) — «КуПС» (Финляндия) — 0:0 (0:1);

«РФШ» (Латвия) — «Левадия» (Эстония) — 1:0 (1:0);

«Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Жальгирис» (Литва) — 2:0, по пенальти — 11:10 (0:2);

«Дифферданж» (Люксембург) — «Дрита» (Косово) — 2:3 (0:1);

«Шкендия» (Северная Македония) — «ТНС» (Уэльс) — 2:1 ДВ (0:0);

«Интер Клуб Эскальдес» (Андорра) — «ФКСБ» (Румыния) — 2:1 (1:3);

«Брейдаблик» (Исландия) — «Эгнатия» (Албания) — 5:0 (0:1);

«Будучность» (Черногория) — «Ноа» (Армения) — 2:2 (0:1).

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Виртус» (Сан-Марино) — 2:1 (2:0).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен», обыгравший в финале миланский «Интер» со счётом 5:0.