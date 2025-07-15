«Ливерпуль» провёл переговоры по Исаку, мерсисайдцы готовы заплатить € 100-120 млн — Sky

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак является приоритетной трансферной целью «Ливерпуля». Мерсисайдцы готовят начальное предложение по 25-летнему футболисту. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, ожидается, что «красные» могут предложить «сорокам» € 100-120 млн за переход игрока сборной Швеции. Подчёркивается, что переговоры между клубами уже состоялись.

В минувшем сезоне швед принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Действующий контракт шведа с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал оценивает трансферную стоимость Александера в € 120 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: