Игрок «Порту» Франсишку Консейсау отказался от перехода в «Эвертон» — O Jogo

Вингер «Порту» Франсишку Консейсау отклонил вариант с переходом в «Эвертон». Об этом сообщает O Jogo.

Португальский клуб обсуждает возможный трансфер игрока с «Ювентусом», за который тот выступал в прошлом сезоне в рамках аренды. «Ириски» также были готовы удовлетворить финансовые требования «драконов», однако сам игрок хочет вернуться в туринский коллектив. В 40 матчах за «бьянконери» Консейсау забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

На данный момент «Порту» и «Ювентус» далеки от согласования сделки, португальский коллектив хочет получить за футболиста не менее € 30 млн. В ближайшее время стоимость отступных за Консейсау увеличится с € 30 млн до € 45 млн.