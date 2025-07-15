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«Ноа» по сумме встреч переиграл «Будучность» и вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ

«Ноа» по сумме встреч переиграл «Будучность» и вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ
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Окончен ответный матч первого квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026, в котором встречались «Будучность» (Черногория) и «Ноа» (Армения). Встреча завершилась со счётом 2:2, общий счёт противостояния 3:2 в пользу «Ноа». Игра прошла на стадионе «Под Горицом» (Подгорица, Черногория). Главным арбитром встречи был Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия).

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Окончен
2 : 2
Ноа
Ереван, Армения
0:1 Улад Омар – 6'     0:2 Гргич – 29'     1:2 Иванович – 68'     2:2 Грбич – 90+1'    
Удаления: Булатович – 17' / нет

Имран Улад Омар на шестой минуте открыл счёт в этой встрече и вывел гостей вперёд. На 17-й минуте у хозяев за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Иван Булатович. Ален Гргич на 29-й минуте удвоил преимущество команды. Игор Иванович на 68-й минуте отыграл один из мячей, Петар Грбич на 90+1-й минуте сравнял счёт в этой встрече.

Во втором раунде ЛЧ «Ноа» сыграет с венгерским «Ференцварошем». «Будучность» встретится во втором раунде Лиги конференций с КуПС (Финляндия) или с «Милсами» (Молдавия).

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