«Ноа» по сумме встреч переиграл «Будучность» и вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ

Окончен ответный матч первого квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026, в котором встречались «Будучность» (Черногория) и «Ноа» (Армения). Встреча завершилась со счётом 2:2, общий счёт противостояния 3:2 в пользу «Ноа». Игра прошла на стадионе «Под Горицом» (Подгорица, Черногория). Главным арбитром встречи был Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия).

Имран Улад Омар на шестой минуте открыл счёт в этой встрече и вывел гостей вперёд. На 17-й минуте у хозяев за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Иван Булатович. Ален Гргич на 29-й минуте удвоил преимущество команды. Игор Иванович на 68-й минуте отыграл один из мячей, Петар Грбич на 90+1-й минуте сравнял счёт в этой встрече.

Во втором раунде ЛЧ «Ноа» сыграет с венгерским «Ференцварошем». «Будучность» встретится во втором раунде Лиги конференций с КуПС (Финляндия) или с «Милсами» (Молдавия).