«Ноа» по сумме встреч переиграл «Будучность» и вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ

Окончен ответный матч первого квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026, в котором встречались «Будучность» (Черногория) и «Ноа» (Армения). Встреча завершилась со счётом 2:2, общий счёт противостояния 3:2 в пользу «Ноа». Игра прошла на стадионе «Под Горицом» (Подгорица, Черногория). Главным арбитром встречи был Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия).
Имран Улад Омар на шестой минуте открыл счёт в этой встрече и вывел гостей вперёд. На 17-й минуте у хозяев за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Иван Булатович. Ален Гргич на 29-й минуте удвоил преимущество команды. Игор Иванович на 68-й минуте отыграл один из мячей, Петар Грбич на 90+1-й минуте сравнял счёт в этой встрече.
Во втором раунде ЛЧ «Ноа» сыграет с венгерским «Ференцварошем». «Будучность» встретится во втором раунде Лиги конференций с КуПС (Финляндия) или с «Милсами» (Молдавия).
- 16 июля 2025
-
00:38
-
00:35
-
00:20
-
00:16
-
00:07
- 15 июля 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:43
-
23:35
-
23:31
-
23:29
-
23:23
-
23:08
-
22:53
-
22:51
-
22:46
-
22:32
-
22:32
-
22:31
-
22:13
-
22:01
-
21:59
-
21:52
-
21:44
-
21:41
-
21:33
-
21:30
-
21:23
-
21:22
-
21:12
-
21:10
-
21:08
-
20:56
-
20:52
-
20:47