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«Манчестер Юнайтед» может усилить состав футболистом сборной Эквадора — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» может усилить состав футболистом сборной Эквадора — Джейкобс
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«Манчестер Юнайтед» и «Милан» проявляют интерес к 27-летнему левому защитнику «Брайтона» Первису Эступиньяну. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» уже провели переговоры со стороной футболиста сборной Эквадора. Однако манкунианцы не сделали официального предложения «чайкам» по трансферу игрока, которого они готовы продать после того, как подписали защитника Максима Де Кёйпера.

В минувшем сезоне Эступиньян принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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