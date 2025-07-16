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«Манчестер Сити» могут покинуть шесть игроков по желанию Гвардиолы — The Athletic

«Манчестер Сити» могут покинуть шесть игроков по желанию Гвардиолы — The Athletic
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола по-прежнему хочет, чтобы в его распоряжении было меньшее количество игроков, чем есть сейчас. В связи с этим шесть футболистов могут покинуть «горожан» нынешним летом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, защитники Джон Стоунз, Нико О'Райли, полузащитники Матео Ковачич, Илкай Гюндоган, Клаудио Эчеверри и нападающий Оскар Бобб могут покинуть «Манчестер Сити», уйдя либо в аренду, либо на постоянной основе.

При этом подчёркивается, что Бобб, впечатливший тренерский штаб на последних предсезонных сборах, но пропустивший весь минувший сезон из-за травмы, вряд ли покинет английский клуб нынешним летом.

Хосеп Гвардиола Подробнее
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