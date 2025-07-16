Джибриль Сиссе призвал болельщиков проявить уважение к Килиану Мбаппе

Бывший нападающий «Марселя» и «Ливерпуля» Джибриль Сиссе призвал болельщиков уважительнее относиться к нападающему «Реала» Килиану Мбаппе. Фанаты подшучивают над игроком после его перехода в стан «сливочных» из «ПСЖ», поскольку после этого парижане выиграли Лигу чемпионов, а «Королевский клуб» остался без главных трофеев по итогам сезона.

«Мы должны наслаждаться победой [«ПСЖ» в ЛЧ], а не говорить: «Килиана не было, а мы победили» и пытаться его подразнить. Триумф в Лиге чемпионов — это долгосрочный проект. Маркиньос поблагодарил Тьяго Силву и Златана. Все эти люди помогли «Парижу» вырасти. Игроки заинтересованы в том, чтобы приехать. Килиан — один из них. Он поступил как Жан-Пьер Папен (игрок покинул «Марсель», когда этот клуб становился чемпионом. — Прим. «Чемпионата»). Есть и более умные фанаты, которые всё это игнорируют и не трогают Килиана. То, что Килиан сделал для «ПСЖ», — замечательно. Нужно это уважать», — сказал Сиссе в одном из выпусков YouTube-канала ESN Media — The Bridge.