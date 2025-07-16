«Челси» может устроить массовую распродажу футболистов нынешним летом — The Athletic

Несколько игроков «Челси», выставленных на продажу, начали предсезонную подготовку на базе команды на минувшей неделе, пока основная команда была в США, где принимала участие в клубном чемпионате мира. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, этими футболистами являются Жоау Феликс, Бенджамин Чилуэлл, Аксель Дисаси, Лесили Угочукву, Ренату Вейга, Армандо Броя и Элфи Гилкрист. «Синие» предпочитают продать указанных игроков, а не отдавать их в аренду.

Также в «Челси» больше не рассчитывают на нападающих Рахима Стерлинга и Кристофера Нкунку, интересующего «Баварию».

Дортмундская «Боруссия» хочет снова взять в аренду полузащитника Карни Чуквуэмеку, но лондонский клуб предпочитает прямую продажу.

Нападающий Николас Джексон не считается больше в клубе «неприкасаемым». Его могут продать, если поступит достаточно выгодное предложение.

Также «Челси» хочет продать защитника Ише Сэмюэлс-Смита за £ 8 млн. Клуб провёл переговоры со «Страсбургом». Полузащитник Кендри Паэс, защитник Аарон Ансельмино и вратарь Майк Пендерс могут быть отданы в аренду этому же клубу Лиги 1 на сезон-2025/2026.

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