«С ним нам ничего не светит». Стало известно, почему в ЦСКА отказались от покупки Соболева

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян объяснил, почему московская команда несколько лет назад отказалась от перехода нападающего Александра Соболева.

— Кубок ФНЛ на Кипре. Александр — форвард «Енисея». Он всегда любил пообщаться с судьями. А тут судья якобы не увидел нарушение. Соболев громко, на весь стадион отправляет арбитра на три буквы и справедливо получает красную. Такое поведение непозволительно даже на предсезонном турнире.

Переходит к тебе такой игрок, поначалу себя сдерживает, а как становится лидером — нутро вылезает. Качественные скауты подмечают такие вещи.

— ЦСКА же был близок к подписанию Соболева?

— По условиям вроде договорились. Но я в отчёте написал: в еврокубках — где ЦСКА тогда постоянно играл — с Соболевым в атаке ничего не светит. Дело в нехватке скорости, важной для ЦСКА против топ-команд, — вспомните победу над «Ман Сити», которую нам добыл Думбия. И насчёт характера тоже предостерёг.

— Зачем тогда было вести переговоры?

— Я не принимал решений. Просто объяснял, чем Соболев не подходит. Помню, меня спросили: «Не боишься, что футболист [Cоболев] нравится Гинеру?» Ответил: «Гинер мне платит, чтобы я ему поддакивал?» — приводит слова Мовсесьяна Sport24.

В минувшем сезоне Соболев принял участие в 32 матчах в составе «Зенита», где отметился семью голами и тремя результативными передачами. Он пополнил состав петербургской команды прошлым летом, перейдя из «Спартака».