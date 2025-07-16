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Sport Bild: «Бавария» заинтересована в Симонсе, «Лейпциг» оценивает хавбека в € 60-70 млн

Sport Bild: «Бавария» заинтересована в Симонсе, «Лейпциг» оценивает хавбека в € 60-70 млн
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль и главный тренер команды Венсан Компани убеждены, что атакующий полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс может усилить немецкий гранд. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sport Bild в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «быки» готовы продать 22-летнего хавбека за € 60-70 млн, однако есть сведения, что они могут снизить цену до € 50 млн. Однако Симонс рассматривается только в качестве альтернативного варианта в случае неудачи с переходом вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса или нападающего «Штутгарта» Ника Вольтемаде.

Подчёркивается, что нидерландский футболист рассматривается как альтернатива Диасу и Вольтемаде, поскольку он способен играть не только в полузащите, но и на фланге атаки.

В минувшем сезоне Симонс принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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