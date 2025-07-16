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«Ювентус» согласовал трансфер вингера «Порту» Франсишку Консейсау — Романо

«Ювентус» согласовал трансфер вингера «Порту» Франсишку Консейсау — Романо
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Вингер «Порту» Франсишку Консейсау в ближайшее время вернётся в «Ювентус». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Клубы согласовали полноценный трансфер футболиста. Стоимость сделки оценивается в € 30 млн, данная сумма будет выплачена в рамках четырёх траншей. Ранее сообщалось, что футболистом также интересовался «Эвертон», но Консейсау рассматривал только туринский клуб в качестве варианта продолжения карьеры.

В прошлом сезоне Франсишку выступал за «Ювентус» на правах аренды. В 40 матчах за «бьянконери» Консейсау забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

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