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Нагучев назвал команды, которые будут бороться за топ-3 РПЛ. Среди них нет «Спартака»

Нагучев назвал команды, которые будут бороться за топ-3 РПЛ. Среди них нет «Спартака»
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Известный футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о главных фаворитах Российской Премьер-лиги в новом сезоне.

«Считаю, что «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, московское «Динамо» и «Локомотив» поборются за тройку. На сегодняшний момент «Спартак» выглядит командой, у которой не получаются трансферы. Сезон начинается уже совсем скоро. «Спартаку» будет очень непросто», — сказал Нагучев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, первый матч нового сезона пройдёт 18 июля между московским «Динамо» и «Балтикой». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало матч запланировано на 20:30 по московскому времени.

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