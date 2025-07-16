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Генич похвалил «Зенит» за подписание бразильца Жерсона

Генич похвалил «Зенит» за подписание бразильца Жерсона
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Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал трансфер бразильского центрального полузащитника Жерсона в петербургский «Зенит».

«Честь и хвала руководству «Зенита» за то, что они подписали игрока сборной Бразилии. Они быстро сработали. Жерсон должен создать баланс в центральной зоне», — сказал Генич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, бразильский полузащитник пополнил состав петербургской команды 13 июля. Первый матч нового сезона «Зенит» проведёт с «Ростовом» 20 июля. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

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